VIDEO Violenza sulle donne, inaugurata nella caserma 'Marconi' l'aula per le audizioni

CREMONA (16 febbraio 2021) - Il questore Carla Melloni, il presidente del Soroptimist Monica Poli e il vice presidente Elisabetta Bondioni hanno inaugurato questa mattina, nella caserma della Polizia stradale 'Marconi', l'aula per le audizioni delle donne vittime di violenza, progetto del Soroptimist International. Si tratta di due stanze, una dove avvengono le audizioni delle donne vittime di violenza di genere, e accanto è stata allestita una bellissima stanza per i bambini che attendono le mamme. Una stanza tutta colorata, con le fiabe, i libri, i giochi, i pennarelli per disegnare, una lavagna. Il questore ha commentato: "E' una cosa meravigliosa, realizzata in tempi record, anche se spero non venga utilizzata, ma purtroppo la realtà ci racconta purtroppo ancora di casi di violenza di genere".

