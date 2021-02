VIDEO Divieti di spostamento tra regioni, Quintavalla: "Penalizzati fortemente"

CASTELVETRO PIACENTINO (5 febbraio 2021) - Presentato il documento sottoscritto da 70 sindaci di territori al confine regionale (per il Cremonese i Comuni di Cremona, Casalmaggiore, Gerre, Stagno, Spinadesco, Pieve d’Olmi) che chiedono deroghe al Dpcm. Portavoce e promotore del movimento è il primo cittadino castelvetrese Luca Quintavalla. Nell’atto rivolto al Governo, come spiega Quintavalla nel video, viene chiesta la possibilità di spostarsi indipendentemente dal confine regionale; inoltre vengono chieste agevolazioni per le attività economiche duramente colpite.

