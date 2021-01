VIDEO Fedez spoilera la canzone di Sanremo, ora rischia l'esclusione

SANREMO (31 gennaio 2021) - Dopo l’alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston, che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo ha maturato la decisione di andare avanti: si rimetterà alle decisioni che prenderanno Rai e Cts. Ma intanto scoppia il caso Fedez: il rapper, atteso in gara con Francesca Michielin, posta un video in cui si vedono anche la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone che ballano, subito rimosso, in cui si sente un breve frammento della canzone. In base al regolamento, i pezzi in gara devono essere inediti, pena l’esclusione. Verifiche della Rai.