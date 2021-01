CREMONA (21 gennaio 2021) - La Polizia Locale di Cremona ha presentato il bilancio di un anno di attività. «Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, innanzitutto per i cittadini ma anche per i vigili urbani sotto il profilo dei controlli legati ai contenuti dei Dpcm», ha sottolineato il comandante Pierluigi Sforza. Tra i dati significativi ci sono certamente i 30 casi trattati di violenza sulle donne. Presente anche l'assessore alla partita Barbara Manfredini.

