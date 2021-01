VIDEO Il sindaco Galimberti: 'I dati a Cremona sono buoni, serve la deroga alla zona rossa'

CREMONA (16 gennaio 2021) - Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è intervenuto in diretta a RaiNews24 per spiegare le ragioni che hanno portato alla richiesta di una deroga alla zona rossa che caratterizzerà la Lombardia fino al 31 gennaio.

"Noi - ha dichiarato il primo cittadino - come territorio abbiamo già scritto al presidente Fontana e al Governo di far valere la differenziazione territoriale delle limitazioni prevista dal Dpcm. La Lombardia è la regione più colpita e da più tempo ed è corretto prevedere regole che tengano conto delle diverse situazioni dei territori, facendo ripartire con gradualità e in sicurezza quelli con situazioni migliori da tempo. Stiamo capendo come la Regione ha intenzione di muoversi. Nel frattempo continuiamo a stare vicino a giovani, studenti, famiglie e imprese anche affinché siano messe in atto ulteriori azioni di sostegno poiché alcune imprese sono ormai allo stremo e vicino al fallimento e i nostri giovani devono tornare a scuola. E continuiamo a lavorare affinché siano rispettate le regole, vengano riconosciuti gli aiuti e, in base ai numeri e in coerenza con la campagna vaccinale, ci sia un ritorno graduale alla normalità".