VIDEO Pizzighettone, protesta pacifica di ristoratori e baristi

PIZZIGHETTONE (14 gennaio 2021) - Questa mattina, davanti al Torrione, protesta pacifica di ristoratori e baristi del paese: “Nessuno ci tutela e il Governo non ci aiuta - il loro sfogo -. Vengano prese in considerazione le differenti situazioni provinciali, perché Cremona non può essere paragonata a Milano. Ci hanno fatto spendere soldi per adeguare i nostri locali, per corsi di formazione e misure di sicurezza. E poi ci impediscono di lavorare”. Parlano di cali del fatturato che superano anche l’80%. Domani porteranno avanti la loro protesta: alle 18 alzeranno le saracinesche dei locali e accenderanno le luci. Un modo simbolico, e al riparo da sanzioni, per appoggiare la campagna nazionale #ioapro1501.

