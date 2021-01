CREMONA (6 gennaio 2021) - La Campi School Orchestra, formazione musicale della scuola media Campi diretta da Aldo Pini, ha interpretato il classico natalizio Santa Claus is comin' to town per augurare «buon anno nuovo» a tutta la popolazione. Le partiture suonate dagli studenti, ciascuno nella propria abitazione, sono state montate in un video che restituisce intatto l'effetto dell'esecuzione d'insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO