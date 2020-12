VIDEO Il prefetto: «Un grazie alle forze dell'ordine impegnate in questi giorni di festa»

CREMONA (25 dicembre 2020) - Giro del prefetto Vito Danilo Gagliardi per salutare e ringraziare le forze dell'ordine impegnate in questi giorni di festa che «rinunciano alle feste in famiglia per garantire i controlli e la sicurezza sul territorio». Con il prefetto il questore Carla Melloni, il comandante provinciale della Finanza Cesare Maragoni, il comandante provinciale dell'Arma Giuliano Gerbo e la comandante della Polstrada Federica Deledda. Il comandante della Polizia locale, Pierluigi Sforza, era già in porta Milano con i suoi uomini per effettuare i controlli.

