VIDEO Ferraroni Mangimi lancia l'iniziativa «Nice to meat you»

CREMONA (17 dicembre 2020) - Carne in dono alle persone e alle famiglie in difficoltà: il progetto di solidarietà ideato e promosso dalla Ferraroni Mangini chiama a raccolta tutte le imprese della filiera agro-zootecnica con l’obiettivo di offrire un essenziale aiuto alimentare a chi versa in condizioni di fragilità economica. L’iniziativa, presentata ufficialmente dal presidente dell’azienda mangimistica di Bonemerse, Maurizio Ferraroni, è intitolata Nice to meat you: un gioco di parole che fa combaciare «incontro» (meet) e «carne» (meat) per rappresentare il senso di condivisione alla base del progetto benefico. In buona sostanza, gli allevatori sono invitati a donare un numero di capi a scelta per garantire – con l’essenziale supporto delle organizzazioni solidali attive sul territorio – la distribuzione di carne bovina in porzioni da 250 grammi a settimana per persona, ovvero il quantitativo raccomandato dagli esperti della nutrizione.

