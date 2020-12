Iacchetti: 'Domenica 13 il calendario di Fondazione Sospiro è in regalo con La Provincia'

CREMONA (6 dicembre 2020) - «Eccomi qua, sono Enzino Iacchetti. Usciamo anche quest’anno con il calendario che è ormai diventato il calendario di Cremona. Il 13 dicembre è in abbinamento con «La Provincia di Cremona». Mi raccomando, tutti in edicola il 13 dicembre a prendere «La Provincia», che è il quotidiano vostro e anche mio perché sono cremonese. Poso anch’io anche se sono molto scarso come modello, però mi piace il lavoro della Fondazione Sospiro a favore dei diritti e delle stupende risorse della disabilità». Dopo Giorgio Panariello, tra i testimonial del calendario non poteva non esserci Enzo Iacchetti. Perché ha il cuore grande ed è spesso in prima linea quando c’è da mettere la faccia per una buona causa. Perché ha affiancato in più di un’occasione Fondazione Sospiro. E perché è di Castelleone e si sente cremonese anche se la vita l’ha portato altrove.

[LE FOTO]

[IL VIDEO APPELLO DI PANARIELLO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO