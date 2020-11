VIDEO Liceo 'M.G. Vida': "Non volevamo accadesse di nuovo"

CREMONA (13 novembre 2020) - La chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid ha suscitato un sincero e profondo dispiacere nei nostri studenti, che da poco erano tornati in aula e che ora faticano ad accettare questo nuovo stop: niente lezioni in presenza, ma anche rinuncia a quei momenti di socialità e contatto umano che fanno della scuola qualcosa che la didattica a distanza non può sostituire. Ed è proprio raccogliendo questo disagio, gli umori e i pensieri dei ragazzi alla vigilia della chiusura che è nato al Liceo Vida di Cremona il progetto “Non volevamo accadesse di nuovo”: un video evocativo ed emozionale, girato nelle aule vuote della scuola, in cui si trovano racchiuse la delusione dei ragazzi per la chiusura del Liceo, il senso di responsabilità da loro dimostrato nella prevenzione, ma anche la voglia di stare insieme, il desiderio di continuare a studiare e la speranza di tornare presto tra i banchi.

“Non volevamo accadesse di nuovo”: da un’idea di Patrizio Pavesi con Sara Aromatico Fantoni. Riprese e montaggio di Stefano Priori.