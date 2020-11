VIDEO Fondazione Sospiro, il primo centro per autismo e cure

SOSPIRO (3 novembre 2020) - Un progetto nazionale per il trattamento delle psicopatologie dell’autismo e delle disabilità intellettive. Un sogno che coinvolge Sospiro, il territorio cremonese ma che va ben oltre i confini locali, che mira ad assumere contorni nazionali, con agganci anche al mondo della ricerca negli Stati Uniti ai più alti livelli. Fondazione Sospiro (attiva dal 1897, costituita dai dipartimenti disabilità e anziani, 800 dipendenti e 700 posti letto, oltre ai servizi diurni e ambulatoriali) ha ormai definito il progetto in tutti i suoi dettagli tecnici e scientifici. Ne manca solo uno, non secondario, ed è rappresentato dalla copertura finanziaria. Ad illustrare i dettagli di questa grande iniziativa sono il presidente del cda Giovanni Scotti, il direttore generale Fabio Bertusi e il dottor Serafino Corti, direttore del dipartimento disabilità e da molti anni studioso di tutti gli aspetti clinici relativi all’autismo.

