Lena Yokoyama positiva al Covid

CREMONA (27 ottobre 2020) - E' diventata famosa non solo in Italia per aver suonato il violino sul tetto dell'ospedale Maggiore di Cremona durante il lockdown trasmettendo un segnale di speranza a tutto il mondo e, solo qualche giorno fa, le è stato consegnato il Torrone d'Oro durante l'Anteprima della Festa del Torrone di Cremona. Oggi è arrivata la notizia che la violinista Lena Yokoyama è risultata positiva al Covid-19 e si trova in isolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO