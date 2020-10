VIDEO Calcioscommesse, Beppe Signori in Tribunale: "Sono arrabbiato ma tranquillo"

CREMONA (27 ottobre 2020) - E' arrivato in Tribunale poco prima delle 9 di questa mattina Beppe Signori, per partecipare all'udienza di quel che è rimasto del processo sul Calcioscommesse, nel filone che vede l'ex calciatore accusato - insieme a Marco Paoloni, Almir Gegic, Marco Bellavista - di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. In particolare si contesta agli imputati di essere i promotori del famoso clan di Bologna che aveva contatti con l'associazione di Singapore. Il processo ritorna per competenza a Cremona solo per i presunti promotori, ma sarebbe prescritto ormai.

