VIDEO Allarme cinghiali, un esemplare nelle campagne di Paderno

PADERNO (22 ottobre 2020) - «Si spostava nella campagna di Paderno e ha proseguito la sua marcia nei campi dietro la zona industriale di Casalbuttano. Era un cinghiale, esemplare dal peso di circa 70 o 80 chilogrammi. Sembrava tranquillo ma il vero pericolo arriva quando questi animali attraversano le strade perché rischiano seriamente di imbattersi con le vetture in transito». È il racconto di un casalbuttanese in merito al passaggio di un ungulato avvenuto oggi pomeriggio verso le 15 nei campi lungo la strada secondaria che dalla zona industriale di Casalbuttano conduce al vicino centro abitato di Paderno. Avvistamenti di questo tipo sono ormai all'ordine del giorno nei nostri territori e, in questi giorni, la presenza dei cinghiali è tornata ad occupare le pagine di cronaca nera a causa dell'incidente in cui è morta una ragazza di 20 anni, Lucrezia Minnilli, dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada in seguito allo scontro con un ungulato.

