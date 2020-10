VIDEO Il governatore Bonaccini a Castelvetro: "Pronti per la seconda ondata"

CASTELVETRO PIACENTINO (21 ottobre 2020) - Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, anche presidente della Conferenza Regioni, è intervenuto in paese per l’inaugurazione del rinnovato polo scolastico unico e ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus nel Piacentino. Annunciando anche importanti ulteriori investimenti in attivo, oltre ad una estensione dello screening: ai test sierologici gratuiti nelle farmacie, arriveranno presto i tamponi rapidi. E per quanto riguarda i trasporti stanno per partire ulteriori 120 bus.

