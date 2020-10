VIDEO Coronavirus, il vescovo di Cremona: 'In lockdown chiese chiuse e nessun funerale, così proviamo a ripartire'

CREMONA (2 ottobre 2020) - A margine della presentazione della Borsa di sant'Omobono, strumento introdotto dalla diocesi per sostenere le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia, il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga ha intervistato il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni, sul futuro della Chiesa dopo il buio del lockdown. Dalle chiese chiuse all'impossibilità di celebrare i funerali, ecco come anche in campo religioso si sta cercando di ritrovare una nuova normalità.