VIDEO L'entrata in classe nel primo giorno di scuola

MONTICELLI D’ONGINA (14 settembre 2020) - Alle 8 la prima campanella, nella scuola temporanea allestita in moduli prefabbricati, e i bambini diligentemente schierati nelle corsie disegnate sull’asfalto sono entrati in classe. Tutto è filato liscio, stamattina, nel borgo pallavicino, unico paese in provincia di Piacenza ad organizzare gli ingressi con questi speciali percorsi delimitati e separati per garantire il distanziamento già all’esterno: le strisce e i pallini permettono di incanalare gli alunni, che hanno recepito la novità come un gioco. Stesse regole per la discesa dagli scuolabus e per l’edificio scolastico principale in cui frequenteranno gli allievi delle medie e delle seconde e quarte elementari. Presenti gli assistenti volontari, ma anche il sindaco Gimmi Distante, il vice Giuseppe Papa, gli assessori Cassandra Dagani e Daniele Migliorati. Insieme al preside Alberto Mariani hanno accolto gli studenti e distribuito i libri ai bimbi delle elementari (altra novità di quest’anno).

