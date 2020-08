VIDEO Il messaggio del sindaco Marchi al cittadino incivile

GERRE DE' CAPRIOLI (29 agosto 2020) - Scarico abusivo di un frigorifero di grandi dimensioni davanti al centro di raccolta comunale di Gerre de' Caprioli in quel momento chiuso. Sul posto sono presenti anche due telecamere di videosorveglianza.

"Abbiamo rintracciato grazie alla targa - spiega il sindaco Michel Marchi - il proprietario del mezzo che ha commesso l’illecito ma, prima di elevare la sanzione, ho pensato che la situazione non poteva essere tollerata oltremodo, visto che non è la prima volta che succede. Così, nella mattina di oggi abbiamo caricato il frigorifero, dopo avergli scritto sopra una dedica, e lo abbiamo riconsegnato al legittimo proprietario scaricandoglielo sotto casa. Il comune di residenza non è Gerre e abbiamo pertanto avvisato il comando di Polizia Locale di riferimento".

