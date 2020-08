VIDEO Coronavirus, il sindaco Galimberti: la scuola deve ripartire

CREMONA (26 agosto 2020) – Cremona e il suo territorio sono state tra le prime zone d’Italia a essere colpite dallo tsunami Covid-19 a febbraio 2020, all’inizio della pandemia. Con oltre 1.100 morti e circa 7mila contagiati su poco meno di 360mila abitanti, anche per la presenza di un ospedale che ha ospitato pazienti Covid dal Lodigiano e dal Piacentino, circa il 2% della popolazione risulta infettato dal Sars-Cov2. Anche il sindaco, Gianluca Galimberti è stato contagiato ed è guarito. Askanews l’ha incontrato in esclusiva per fare il punto sull’emergenza, 6 mesi dopo il primo caso e, soprattutto, per parlare di futuro, a partire dalla scuola.