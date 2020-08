VIDEO La «Notte di luce» di Cremona sabato in seconda serata su RAI1

CREMONA (24 agosto 2020) - Ecco il trailer della trasmissione girata sabato 20 giugno in piazza del Comune a Cremona che verrà trasmessa sabato 29 in seconda serata su RAI1. Il cuore antico della città è stato il teatro della «Notte di luce», la produzione firmata Rai 5 promossa da Lgh e amministrazione comunale per raccontare la resistenza e la resilienza di Cremona. Di fronte alla conduttrice Monica Giandotti si sono seduti lo scrittore Antonio Scurati, lo storico dell’arte Flavio Caroli, il musicologo Sandro Cappelletto, la filosofa Maura Gancitano. Parleranno a lungo dell’epidemia, si interrogheranno sulla salvezza e rifletteranno sulla bellezza. Quella di una città orgogliosa e più forte del male che l’ha colpita a tradimento. Lo sa meglio di tutti gli altri speaker Angelo Pan, il primario di Infettivologia dell’ospedale Maggiore di Cremona. Il cielo è un abisso di buio quando appare la sagoma di Clarissa Bevilacqua, la violinista prodigio che impugna il Cremonese 1715, «uno strumento dal suono possente eppure dolcissimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO