VIDEO L'incidente stradale in viale Trento e Trieste

CREMONA (17 agosto 2020) - Incidente stradale con feriti nella serata di domenica 16 agosto. Alle ore 22 e 30 un'autovettura Volkswagen Polo, condotta da G.A.T., classe 1938, proveniente da Piazza Risorgimento, percorrendo Viale Trento e Trieste con direzione Piazza Libertà, giunta in prossimità del civico 9, entrava in urto frontale con un palo della pubblica illuminazione. Immediato intervento dei soccorritori della Croce Verde di Cremona. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Cremona. Gli agenti sono riusciti ad eseguire i rilievi del caso e regolare la viabilità in tilt, poiché il veicolo, dopo l'urto, si è collocato trasversalmente all'asse stradale, non potendo riprendere la marcia a causa dei vari danni subiti. La conducente del veicolo, fortunatamente, ha subito lievi lesioni a seguito dell'impatto, ed è stata trasportata all'ospedale di Cremona per accertamenti. L'evento è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del Comune.

