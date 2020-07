VIDEO Il ritorno a casa del presidente della Cri Pizzighettone Giacomo Moncini

PIZZIGHETTONE (29 luglio 2020) - Dopo cinque mesi di ricoveri ospedalieri, settimane di terapia intensiva, un’operazione chirurgica e 30 kg persi, questa mattina il presidente della sezione locale della Croce Rossa, Giacomo Moncini, è stato dimesso ed è tornato nella sua abitazione di Regona. Ha sconfitto il Covid-19 ma non dimenticherà i durissimi mesi lontano dalla famiglia. Ad attenderlo ed abbracciarlo per primi, la moglie Laura con i figli Ambra e Simone. Presente anche il sindaco Luca Moggi: “Dopo tanti lutti e tanto dolore, oggi una bella notizia per Pizzighettone”.

