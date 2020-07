Amici: Cassandra malata di tumore fa il provino dall’ospedale

NAPOLI (14 luglio 2020) - Un’esibizione che in pochi giorni fa il giro della Rete, incantando tutti, e un provino ottenuto via Skype per il talent show Amici di Maria De Filippi. È la storia di Cassandra, ventenne e una forza d’animo incredibile. Ricoverata al Cardarelli di Napoli, dove sta facendo il suo secondo giro di chemioterapia, la giovane cantante originaria di Frattamaggiore, nel Napoletano, ha incantato e commosso anche la commissione che si occupa di scovare i prossimi allievi della Scuola di Amici. La sua vicenda, raccontata da Il Mattino, è ancora in evoluzione, ma grazie a un video pubblicato su Youtube, sembra aver preso la giusta direzione.

E a pubblicare il video su Youtube è stato proprio un infermiere del Reparto di Ematologia del Cardarelli. "Ogni giorno noi professionisti sanitari ci interfacciamo con pazienti di ogni età che si ritrovano a combattere contro leucemie e linfomi. Proviamo a prestare la migliore assistenza possibile, diventiamo tutti un'unica grande famiglia e rimanere nel proprio ruolo spesso ci risulta difficile. Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l'enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre".