VIDEO Toninelli contestato in un bar risponde stizzito: 'Non rompere i ...'

ROMA (3 luglio 2020) - Contestato mentre si trova seduto in un bar della capitale per l'alleanza tra M5S e Pd, Danilo Toninelli perde le staffe, risponde ai clienti - "Pensala come vuoi. Mi taglio lo stipendio da sette anni e mi vieni a rompere i c..." - sei alza e se ne va.

Il video, che sta facendo il giro del web, è stato rilanciato anche da Matteo Salvini che sui social ha commentato: "La verità fa male". Mentre sono arrivati anche messaggi di solidarietà al politico soresinese da parte di altri esponenti pentastellati. Primo tra tutti il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi: «Esprimo piena solidarietà al collega Danilo Toninelli, persona di rara pulizia che non si è mai sottratta al confronto e, anzi, lo ha sempre cercato spinto dalla sana passione che lo anima. Quanto avvenuto nei suoi confronti però non aveva nulla né del confronto né di civile. Ritrovarsi accerchiato per strada da persone con fare verbalmente aggressivo, evidentemente organizzate, corrisponde a una intimidazione». Così invece il deputato e membro del direttivo, Francesco Silvestri: «Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al collega Danilo Toninelli che ha subito una vera e propria intimidazione da alcuni facinorosi che, con toni minacciosi, lo hanno accerchiato e che tutto volevano, fuorché un confronto e un dialogo civile al quale Danilo, da quando è entrato in Parlamento, non si è mai sottratto. È un episodio grave che condanniamo. La sua passione, la dedizione e l’impegno politico per la collettività sono note a tutti».