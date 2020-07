Sperlari: al via la produzione di torrone per Natale

CREMONA (2 luglio 2020) - Un pulsante rosso leggermente premuto, la pasta di torrone che scende dall'alto in un grande imbuto e poi quasi per magia esce in tante listarelle sottili che diverranno tanti, tantissimi 'Morbidelli': 1600 al minuto sulle due linee di produzione. Questa mattina alla Sperlari a dare il via alla produzione del torrone per il prossimo Natale 2020 è stato simbolicamente il sindaco Gianluca Galimberti, insieme al direttore degli stabilimenti del gruppo Sperlari srl Marco Bagato e al direttore dello stabilimento, Massimiliano Bellini, e al direttore vendite Riccardo Viani.

