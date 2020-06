VIDEO Cremona, una città meravigliosa da non perdere

CREMONA (26 giugno 2020) - Abbiamo talmente tanto da vedere in Italia che scappiamo sempre all'estero. Non abbiamo la minima idea di cosa offre il nostro territorio, dalle città grandi a quelle piccole c'è un sacco da scoprire, storia, musei, arte, cultura, CIBO, paesaggi incantati e potrei continuare per ore... Questa è Cremona ed è stato bellissimo poterla valorizzare!