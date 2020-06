A William Loda 110 e lode per la quinta laurea

CASTELVETRO (11 giugno 2020) - A 81 anni questa mattina ha brillantemente conseguito la sua quinta laurea: William Loda, dallo studio di casa in via Bondiocca, ha discusso la sua tesi sull’archivio storico dell’istituto Emilio Biazzi e ha ottenuto il massimo della votazione: 110 e lode. La sua laurea magistrale, attiva presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali, è stata anche al centro di una diretta tv su Rai Uno durante la trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni. Per William e per la moglie Aurora grande emozione.

