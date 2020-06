VIDEO La cerimonia del 2 Giugno a Grontardo

GRONTARDO (2 giugno 2020) - Cerimonia a Grontardo questa mattina in occasione del 2 Giugno in memoria di tutti gli operatori sanitari che "hanno combattuto la pandemia, grazie ai quali la nostra speranza non è andata perduta". Questa la frase incisa sulla targa affissa dal sindaco Luca Bonomi sul muro esterno davanti all'ambulatorio.

