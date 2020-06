VIDEO Cerimonia 2 giugno e ricordo vittime Covid a Monticelli d’Ongina

MONTICELLI D'ONGINA (2 giugno 2020) - Quella di stamattina è stata una cerimonia in occasione della Festa della Repubblica, ma anche un primo omaggio alle vittime del Covid-19. Il sindaco Gimmi Distante ha infatti pronunciato un toccante discorso in loro onore, rivolto in particolare ai giovani, che hanno aderito in gran numero all’invito. I neo diciottenni, schierati, hanno ricevuto in dono copie della Costituzione e hanno a loro volta reso omaggio alle vittime. “Presto realizzeremo anche un monumento” ha annunciato il sindaco, prima di lasciare spazio alle note del Silenzio fuori ordinanza. La cerimonia, con tanti cittadini emozionati e per la prima volta riuniti nel giardino della scuola, è stata aperta con l’inno di Mameli e l’alzabandiera, ma soprattutto con un applauso rivolto a volontari, operatori sanitari e forze dell’ordine impegnati in queste settimane.

