VIDEO L'omaggio al 2 Giugno della fanfara provinciale dei bersaglieri Triboldi di Cremona

CREMONA (2 giugno 2020) - La fanfara provinciale dei bersaglieri Triboldi di Cremona, diretta dal capofanfara Marco Nolli, solitamente per la Festa della Repubblica è impegnata in servizi dedicati ai festeggiamenti dell'evento organizzati dai comuni. Quest'anno, essendo vietati i cortei per evitare gli assembramenti a seguito del Covid, la banda ha deciso di dedicare alla Festa questo omaggio musicale virtuale, suonando la caratteristica marcia dei fanti piumati 'Passo di corsa'.

