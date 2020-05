VIDEO Festa della Repubblica: il 2 giugno 2020 celebrato in modo diverso a Persico Dosimo

PERSICO DOSIMO (31 maggio 2020) - Per il 2 giugno, la lista Bene Insieme che vede candidato sindaco a Persico Dosimo Giuseppe Bignardi, ha realizzato un video in cui, attraverso una storiella in rima, senza alcuna pretesa di veridicità storica ma rivisitandola a livello locale, spiega come è nato il simbolo della Repubblica italiana e il significato degli elementi iconografici.