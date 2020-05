VIDEO L'istituto Torriani di Cremona per Libera

CREMONA (23 maggio 2020) - IIS Torriani aderisce all'iniziativa social di Libera. 104 foto per commemorare il 23 maggio.

Non rinunciamo a far camminare le idee di Falcone sulle nostre gambe. E' questo l'appello di Libera che ha lanciato l'iniziativa sui social: scrivere su un foglio una parola significativa per ricordare questo 23 maggio e fotografarsi con questo messaggio, postare il tutto sui Social.

104 studenti del Torriani l'hanno fatto e oggi Libera pubblica le loro foto e il video che le raccoglie. Ci hanno stupito, come al solito: disegni, frasi, parole e tanto impegno per la LEGALITA'.

