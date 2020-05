VIDEO Art challenge: gli studenti del Torriani ricreano le opere d'arte in casa

CREMONA (14 maggio2020) - La professoressa Giacomina Laverde rilancia al Torriani la sfida del Getty Museum ai propri followers: da casa ricreare le proprie opere d'arte preferite. E se il challenge per chi è in isolamento o in quarantena diventa virale sui social di tutto il mondo, nel liceo cremonese diventa un grandissimo successo. Sono arrivate le immagini di persone, animali e case trasformati in opere d'arte indimenticabili.

Ecco i nomi degli artisti: