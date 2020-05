CREMONA (9 maggio 2020) - Questo sabato di mercato a Cremona ha scatenato le proteste degli ambulanti. Mercato vuoto, ma gente in coda in attesa di entrare nell'area transennata delle bancarelle: «Robe da matti», si sono lasciati andare alcuni operatori.

Mercoledì scorso, gli ambulanti si erano già detti soddisfatti ma con riserva. Contenti per l’afflusso della clientela, che si era dimostrata disciplinata nel mantenere le distanze di sicurezza; poco convinti delle modalità utilizzate per gestire l’area di commercio. Continua così a non piacere la presenza di transenne a delimitare il perimetro tra piazza del Comune e piazza sant’Antonio Maria Zaccaria, dove sono stati sistemati i 16 banchi alimentari. Non apprezzata la presenza di un unico ingresso e di una sola uscita: un percorso che crea code e attesa, disincentivando chi viene a fare acquisti. Risultato: perdita di clienti.





