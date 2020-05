VIDEO Io non ci sto: la protesta di chi è stato messo in ginocchio dal Coronavirus

CREMONA (7 maggio 2020) - Il video è stato realizzato da un gruppo di persone di Cremona tra ex partite Iva, ristoratori, parrucchieri, disoccupati e cittadini che vogliono far sentire la propria voce. "È una forma di protesta verso un Governo che non ci sta tutelando" ha detto Alex Lusiardi, uno degli ideatori dell'iniziativa.