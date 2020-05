VIDEO 'While my guitar gently weeps' dell'Orchestra MagicaMusica di Castelleone

CASTELLEONE (4 maggio 2020) - Dopo l'inno alla libertà (Free as a bird) di John Lennon, Magica Musica omaggia un altro ex Beatles; il nuovo video realizzato dall'orchestra vede i ragazzi diversamente abili diretti da Piero Lombardi reinterpretare While my guitar gently weeps di George Harrison. Il progetto rientra in Magico Rinascimento e vuol essere un ringraziamento al territorio per l'affetto e il sostegno sempre tributato anche in questi mesi difficili.

