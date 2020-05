VIDEO Coronavirus, il sindaco Galimberti: 'I pazienti Covid provenienti dall’ospedale non sono a Cremona Solidale'

CREMONA (3 maggio 2020) - "I pazienti Covid provenienti dall’ospedale non sono nella Rsa di Cremona Solidale. Ci siamo sempre opposti a questa richiesta di Regione Lombardia e cosi è stato". Lo ha detto il sindaco Gianluca Galimberti in un video messaggio sulla propria pagina Facebook. "Alcuni pazienti Covid dimessi dall’ospedale sono nella palazzina delle cure intermedie, gestita sempre da Cremona Solidale, ma struttura diversa, sia fisicamente sia come funzione. E ci sono a fronte di un preciso e rigido protocollo di sicurezza (che abbiamo chiesto con forza) che riguarda ospiti e lavoratori. Detto questo, moltissimo c’è ancora da fare sulle nostre Rsa anche nella fase 2, moltissimo dobbiamo ancora chiedere agli enti preposti. Continueremo imperterriti a stare vicino alla nostra Rsa, ai nostri anziani e agli operatori".