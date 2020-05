VIDEO Guarita da Covid, Francesca racconta la sua guarigione

CREMONA (3 maggio 2020) - Francesca Favalli è stata la prima paziente italiana colpita da Covid-19 a essere stata trasportata in bio-contenimento da un elicottero HH-101A del 15° Stormo di Cervia (Ra), dall’aeroporto di Cremona-Migliaro all’ospedale di Sondalo (So). In questo video realizzato dallo staff del Migliaro, la 62enne di Cremona ripercorre le tappe della sua lotta con il Coronavirus e la guarigione.