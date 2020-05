Napolioni affida l'Italia a Maria

CARAVAGGIO (1 maggio 2020) - «A Caravaggio… per affidarci a Maria». Momento di preghiera al Santuario di Caravaggio del vescovo di Cremona Antonio Napolioni davanti all’effigie di Santa Maria del Fonte. La veglia del primo maggio apre il mese mariano offrendo a tutti la possibilità di raccogliersi nella preghiera. La scelta di questo Santuario non è affatto casuale. Non solo per essere centro di devozione mariana così caro in tutto il nord Italia, ma anche per la sua ubicazione a cavallo tra le due zone più colpite dal Coronavirus: Cremona (della cui diocesi fa parte il santuario) e Bergamo (nella cui provincia amministrativa si trova).