VIDEO Il ricordo della Liberazione di Elena Pedroni di Bordolano

BORDOLANO (25 aprile 2020) - Nel giorno in cui si celebra la Liberazione, ecco il ricordo della cittadina di Bordolano Elena Pedroni. A lei la figlia Carla Martinenghi, scrive: “Quella mattina di 75 anni fa gli italiani si sono svegliati in un mondo nuovo. Quasi tutti hanno spalancato le finestre, tutti hanno sorriso. Grazie mamma, anche con la mascherina, in questo momento così difficile per tutti. I tuoi ricordi, raccontati con la stessa gioia e le stesse emozioni di allora (aveva 11 anni, e un ricordo indelebile), mi fanno emozionare".