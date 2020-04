VIDEO Cremona nel nuovo video di James Blunt

CREMONA (23 aprile 2020) - È soltanto una carrellata veloce, pochi secondi di filmato che indugia su volontari e personale sanitario impegnati nell'ospedale da campo allestito dai Samaritani, ma c'è anche Cremona nel video della nuova canzone della super star del pop internazionale James Blunt intitolata The greatest. Il video è stato pubblicato su YouTube il 17 aprile e fino a oggi ha ottenuto oltre 1.123.000 visualizzazioni. Nei poco più di tre minuti di canzone vengono mostrati veloci spezzoni che raccontano lo sforzo di medici e infermieri durante l'emergenza Covid-19. Immagini che provengono praticamente da ogni angolo del pianeta. Fra le innumerevoli località, talvolta ben riconoscibili e altre volte no, appare anche uno scorcio - ormai tristemente familiare - delle tende montate nel parcheggio dell'ospedale cremonese.

«Inizialmente - ha spiegato Blunt - avevo scritto The greatest per i miei figli, come messaggio di speranza per il loro futuro, in mezzo al mondo pazzo in cui viviamo. Ma nelle ultime settimane la canzone per me ha assunto un nuovo significato, mentre osservo gli operatori del sanitari del Sistema nazionale, i primi soccorritori e gli operatori sanitari di tutto il mondo che combattono contro il Coronavirus. Queste persone sono i nostri veri eroi: sono i più grandi e tutti dobbiamo mostrare loro la gratitudine che meritano veramente".

I proventi della canzone vengono donati non a caso proprio al National Health Service inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO