VIDEO Giornata Internazionale del Libro e della Letteratura, il primo contributo è di Silene Rosin

SONCINO (23 aprile 2020) - In occasione della Giornata Internazionale del Libro e della Letteratura la collettiva artistica soncinese Per il Verso Giusto coordinata da Ufficio Cultura del Comune, autori locali e volontari propone una serie di brani letti e interpretati per far entrare la bella scrittura nelle case di tutti con un semplice click.

Il primo contributo è firmato da Silene Rosin che presta la voce e il suo estro artistico alla Poetica Terra di Elide Zuccotti, estratto da La Vita nella Contrada. Tutti, soncinesi e non, scrittori, attori, pittori, scultori, fotografi e videomaker possono regalare per un giorno le proprie abilità alla mission incentrata sul creare un web più colto e fantasioso. Per farlo basta inviare il file audio, video o lo scatto alla pagina Facebook o Instagram del progetto.

