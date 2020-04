Coronavirus: prete 'youtuber di Dio', 1 milione visualizzazioni

ROMA (21 aprile 2020) - Tutto è nato in queste settimane di confinamento a causa dell’emergenza Coronavirus: don Alberto Ravagnani, 26 anni, prete da due, si è chiesto come restare in contatto con in giovani della parrocchia di San Michele Arcangelo di Busto Arsizio (Varese), arcidiocesi di Milano. Così ha messo in piedi un canale Youtube nel quale, con un linguaggio immediato, posta video che stanno riscuotendo un grande successo. «La fede non è da sfigati», tra gli ultimi suoi post. WeCa, l’associazione WebCattolici Italiani, lo avrà ospite nel tutorial di domani, mercoledì 22 aprile. In compagnia di Fabio Bolzetta, presidente WeCa, don Alberto Ravagnani racconterà le origini del suo canale Youtube, inaugurato solo poche settimane fa per dialogare con i giovani dei suoi gruppi, impossibilitati a riunirsi in oratorio per via del Coronavirus. Questa scelta di pastorale di prossimità ha avuto subito un’eco nazionale: don Alberto Ravagnani infatti ha raggiunto quasi 37mila iscritti e oltre un milione di visualizzazioni con i suoi video su fede, preghiera e Vangelo. Un riscontro legato alla capacità di trasmettere contenuti religiosi applicandoli ai linguaggi del web.