VIDEO «Per il verso giusto», Mino Manni recita «Tanto gentile e tanto onesta pare»

SONCINO (17 aprile 2020) - Dal borgo al web non si ferma la carrellata di contributi eccellenti del mondo culturale al progetto poetico Per il Verso Giusto, voluto dal Comune di Soncino in collaborazione con le associazioni di volontariato. Il grigiore delle giornate di quarantena è spezzato questa volta niente meno che dai sonetti danteschi. Con «Tanto gentile e tanto onesta pare» anche Mino Manni ha deciso di omaggiare la battaglia in difesa della diffusione virtuale dell'arte e del bello lanciata dai letterati all'ombra della rocca. Attore, regista e interprete piacentino, Manni naviga tra i più prestigiosi palchi teatrali e il grande schermo. Nella sua filmografia più recente, tra le altre, opere come Asfalto Rosso e Pagliacci.

