VIDEO «Per il verso giusto», Silene Rosin recita e interpreta «Ma io sono una snob?»

SONCINO (15 aprile 2020) - Silene Rosin recita e interpreta “Ma io sono una snob?”, opera della poetessa soncinese Elide Zuccotti per la rassegna Per il Verso Giusto organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune di Soncino in collaborazione con gli autori locali e le associazioni di volontariato.

Rosin, insieme a Roberta Tosetti, Cristina Cappellini, Aldo Gallina, Giovanni Deste, don Fabrizio Ghisoni, Fabio Maestri, Gessica Martinelli, Elena Nicolini e Flavio Cassarino è fra gli ideatori e promotori della fortunata iniziativa culturale che, nelle ultime settimane, è sbarcata anche online e, grazie al contributo tecnico di Francesco Premoli, ha inaugurato la sua sezione “in rosa”. Particolarità della formula che sta conquistando i social è la possibilità di inviare il proprio contributo direttamente su Facebook o Instagram e partecipare così alla prima Expo virtuale del borgo.

