VIDEO A Monticelli elevazione musicale dal campanile di San Lorenzo martire

MONTICELLI D'ONGINA (14 aprile 2020) - Elevazione musicale dal campanile di San Lorenzo martire, 15 minuti di brani religiosi, fra cui Ave Maria, per raggiungere tutta la comunità e augurare buona Pasqua. È stato possibile grazie all’impegno dei volontari di protezione civile e a don Stefano Bianchi che ha concesso il campanile. L’evento è stato trasmesso in diretta dal sindaco Gimmi Distante, che proprio insieme a don Stefano si è rivolto alla cittadinanza e a tutti i volontari, ringraziati per il grande lavoro durante l’emergenza. Anche la messa pasquale è stata trasmessa in diretta.

