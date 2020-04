VIDEO Sono nati tre falchetti sul tetto del Pirellone

MILANO (12 aprile 2020) "Si è schiuso anche l'ultimo uovo. Un evento che ciclicamente si ripete sul tetto del nostro Consiglio Regionale: vedere queste stupende creature è sempre una gioia". Lo ha scritto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando la nascita di tre falchetti in un nido sulla cima del Pirellone "I tre falchetti stanno bene: è il miracolo della vita, che mi piace condividere con voi in questa Pasqua difficile per tutti. Ce la faremo, amici" è il suo messaggio di speranza.