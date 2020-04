VIDEO L'omaggio ai volontari della Pubblica assistenza Caorso-Castelvetro-Monticelli

MONTICELLI (12 aprile 2020) - Omaggio ai volontari della Pubblica assistenza Caorso-Castelvetro-Monticelli, da settimane impegnati 24 ore su 24 oltre che per i soccorsi ordinari anche per l’emergenza Covid-19, con ambulanze ed equipaggi dedicati: i carabinieri di Monticelli, la polizia dell’Unione, la protezione civile Omega e il sindaco monticellese Gimmi Distante sabato sera si sono ritrovati davanti alla sede di via Pasquali dove è stato suonato l’inno di Mameli. Presente buona parte del direttivo del sodalizio di soccorso, con il presidente Paolo Targon. Il momento è stato voluto anche per ricordare tutte le vittime dei tre paesi.