VIDEO Coronavirus, il sindaco di Pizzighettone: 'Abbiamo dimostrato come comunità di saper aiutare e di aiutarci l'un l'altro'

PIZZIGHETTONE (12 aprile2020) - Videomessaggio del sindaco Luca Moggi alla cittadinanza per augurare buona Pasqua e ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando da settimane: “Stiamo vivendo una situazione surreale ed inaspettata per tutti a causa dell'emergenza che ha accompagnato questo ultimo periodo - dice fra le altre cose il sindaco -. In questo momento, però, coltiviamo anche la speranza che passi presto, che la gioia della Pasqua arrivi a tutti noi e che il dolore e la sofferenza vissuti possano portare i loro frutti in futuro. Abbiamo dimostrato come comunità di saper aiutare e di aiutarci l'un l'altro. E di questo sono davvero orgoglioso”.